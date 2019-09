In barca a vela ai Caraibi, il sogno può avverarsi

Alzi la mano chi, essendo amante del mare, non ha mai sognato una vacanza da favola su una barca a vela magari solcando i mari dei Caraibi,una delle tante meraviglie delle Terra, meta turistica da migliaia di persone che da ogni dove raggiungono questi posti da sogno. Ma se si vuole intraprendere un viaggio di questo tipo bisogna affidarsi senza dubbio a persone che offrono qualità e soprattutto affidabilità, Globesailor quindi è la società che può fare al caso vostro.

Una quantità davvero importante di imbarcazioni a vela, adatte a chi già è esperto di vacanze in mare e anche a chi per la prima volta si affaccia su questo mondo straordinario che è quello nautico. Globesailor in più offre la possibilità di avere a propria disposizione per tutta la vacanza anche uno skipper qualificato, giusta guida per chi vuole godersi in totale relax questo tipo di vacanza. Settemila esemplari sono un numero importante tra cui poter scegliere, anche in base al budget, al periodo, al tipo di imbarcazione: nulla è lasciato al caso, nulla è trascurato e tutto è programmato per vivere una vacanza davvero indimenticabile.

Le destinazioni tuttavia sono moltissime: dai Caraibi, come abbiamo accennato all’inizio, ma ovviamente anche il Mar Mediterraneo con le sue coste da sogno e l’entroterra fatto di paesaggi incantevoli ed in particolare la nostra bella Italia, la Grecia, la Croazia, la Francia sponda atlantica e l’immancabile Spagna. Sul portale sarà anche possibile leggere le diverse recensioni sui viaggi intrapresi e sulla qualità delle imbarcazioni proposte. Diciamoci la verità, la barca a vela incarna più di tutte le altre l’idea di una vacanza sul mare, farsi trasportare e conquistare dal mare, dai suoi segreti, dalle sue sconfinate bellezze, colori e profumi. Con il noleggio barche questo è possibile.

Le Isole Vergini, un paradiso nel Mar dei Caraibi.

E se si parla di Caraibi di certo non si può dimenticare di citare le bellissime Isole Vergini. Ad est di Porto Rico, questa parte caraibica rappresenta la parte più occidentale delle Piccole Antille, un paradiso terrestre senza ombra di dubbio, al confine se cosi possiamo dire tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico. Particolare risulta sia l’aspetto politico, in quanto la loro dipendenza è divisa tra gli Stati Uniti, le Isole Vergini Americane, e la Gran Bretagna, le Isole Vergini Britanniche, che quello del nome originario di questo arcipelago che il nostro Cristoforo Colombo battezzò con “Sant’Orsola e le 11.000 vergini”.

Ogni anno in tantissimi scelgono queste spiagge e queste coste per le vacanze, non è difficile immaginare le meraviglie che nascondono le Isole Vergini, incastonate in un tratto di Oceano formato da altre isole di eguale bellezza e stupore. Sei un appassionato di navigazione? Ami il mare ed in particolare quelle zone? E’ giunto allora il momento di trasformare questo sogno in realtà grazie a questo noleggio barche a vela, solcare i mari caraibici a bordo di una fantastica barca a vela, farsi coinvolgere dalle bellezze che questo viaggio dall’altra parte del mondo può regalare.