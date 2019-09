Tre giorni di chiusura per la galleria del Tenda: da oggi 17 settembre fino a giovedì 19

Ricordiamo a tutti i lettori che, a partire da oggi e fino a giovedì 19 settembre compreso, il tunnel di Tenda sarà chiuso in orario diurno.

Anas infatti ha programmato l’intervento di risanamento della pavimentazione lungo il versante francese del Colle di Tenda, in corrispondenza dell’area di cantiere per i lavori di realizzazione del nuovo tunnel.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in progetto, che rientrano nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova opera, il tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, è chiuso in entrambi i sensi di marcia da martedì 17 a giovedì 19 settembre, nella fascia oraria diurna 8:30 – 17:30.

Le attività in programma, ritenute improrogabili durante l’ultimo Comitato di Sicurezza del tunnel di Tenda, sono state pianificate in coordinamento con l’Ente gestore francese e consistono, in particolare, nel risanamento della pavimentazione oltre che nella predisposizione delle strutture per la posa delle barriere laterali di sicurezza e della segnaletica.

I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 “Torino-Savona” e l’autostrada A10 “Savona-Ventimiglia”.

Nel frattempo continuano le attività propedeutiche al riavvio dei lavori di realizzazione del nuovo tunnel da parte della nuova impresa affidataria Edilmaco. Quest’ultima riprenderà i lavori il cui avanzamento è attestato al circa il 23% del totale delle opere previste in progetto.

In vista dell’attivazione degli interventi principali è stata avviata anche la rimozione e lo smaltimento del materiale di scavo (smarino e anidriti) stoccato in corrispondenza degli imbocchi del tunnel.