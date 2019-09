Bello, Mylo e Axel vi aspettano all'Anpa!

L’Associazione Anpa Alba, Langhe e Roero (Associazione Nazionale protezione animali e dell’ambiente) oggi vi ripresenta Bello, Mylo e Axel.

Bello è un cucciolone di 18 mesi, bello, docile, affettuoso, dolcissimo. Va d’accordo con tutti, umani e animali. È rimasto solo in una casa che è stata messa in vendita. Cerca urgentemente una casa e un’amorevole famiglia.



Mylo , adottato alcuni mesi fa, è rimasto nuovamente solo. Il suo proprietario, per improvvisi e gravi problemi di salute, a malincuore se ne deve separare. Non ancora 2 anni, dolcissimo, socievole e molto affettuoso. Va al guinzaglio, ama le passeggiate e le coccole. Ha urgente bisogno di una famiglia che gli dia nuovamente quell’affetto di cui sente tanto la mancanza.



Axel è un bellissimo cucciolo, 6 mesi, taglia medio-piccola. Buono, dolce, tranquillo. Abituato in appartamento e al guinzaglio. Va d’accordo con i tutti i suoi simili con cui ama giocare e correre.



Seguiteci su Facebook: @Anpa Alba Langheroero

Per contatti telefonare 0173/263941 - Cesare 335/8129997 - Claudia 347/1825492