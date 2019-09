"45mila euro per gli orti urbani a Mondovì: non sarebbe stato meglio usarli per il verde pubblico?"

Orti urbani a Mondovì: sono in tutto 36 e si trovano in via Francesco Petrarca, all'intersezione con via San Rocchetto. L'iniziativa green dell'amministrazione comunale, però, non trova pieno consenso; è stata infatti presentata in queste ore un'interrogazione al sindaco da parte dei consiglieri di centrodestra Guido Tealdi, Laura Barello, Luciano D'Agostino e Giampiero Caramello



"L'idea - dichiarano i diretti interessati - è anche interessante, ma lascia molto perplessi sulle modalità con cui l'amministrazione intende realizzare e in particolare gestire gli orti urbani".



"Ben 45mila euro di spesa per i lavori (addirittura un parcheggio, le casette per il ricovero attrezzi e i servizi igienici) - aggiungono -, ma soprattutto c'è da immaginare che non saranno pochi gli annuali costi di gestione a carico del bilancio comunale (e quindi di tutti i cittadini). Si legge infatti nel provvedimento che il Comune dovrà garantire la fornitura di acqua ed energia elettrica, l'inerbimento e il periodico taglio dell'erba delle aree comuni, la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: non era forse meglio prima impiegare questi soldi per garantire una migliore gestione del verde pubblico in città?".



Sono numerosi, tuttavia, gli interrogativi che attendono una risposta: "Visto che il Comune dispone di un ufficio progettazione interno, era proprio necessario avvalersi di un professionista esterno, che risulta avere lo stesso nome di un candidato a consigliere in una lista a sostegno del sindaco? Quante istanze sono giunte in municipio da parte dei cittadini tese a sollecitare la messa a disposizione di appezzamenti pubblici da destinare ad orti a uso privato? A fronte del massimo stimabile introito previsto dall'eventuale assegnazione di tutti gli orti urbani disponibili e pari a 2500 euro, a quanto è plausibile stimare il disavanzo di gestione a carico dei contribuenti monregalesi?".