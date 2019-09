Canale, successo oltre le aspettative per l’edizione 2019 della "Notte Rosa"

Con una presenza di pubblico numerosissima e accompagnata da un ottimo clima, ha registrato un successo andato oltre le più rosee aspettative della vigilia la "Notte Rosa" andata in scena sabato sera, 14 settembre, in piazza Italia e in via Roma a Canale.



L'evento, che abitualmente viene organizzato a luglio, nel contesto dei festeggiamenti della Fiera del Pesco, causa pioggia era stato annullato e rinviato. Un appuntamento molto importante, organizzato dall’Ente Fiera con la partecipazione del Comitato Gemellaggi e con la collaborazione con la Protezione Civile e il gruppo Alpini locale, che ha visto il coinvolgimento di numerose altre realtà associative attive nella cittadina.

Le quattro postazioni gastronomiche sono state gestite dai bravissimi volontari reclutati dall’organizzazione, che si sono occupati degli antipasti (Ente Fiera), primi piatti (Comitato Gemellaggi), secondi piatti (Alpini) e dolci (Protezione Civile).



"Voglio ringraziare ed evidenziare in modo particolare l’importantissimo lavoro svolto dai volontari lungo le diverse postazioni – dice il sindaco Enrico Faccenda –. Un grazie a loro, agli Alpini, alla Protezione civile, al Comitato Gemellaggi, all’Ente Fiera e agli amministratori comunali, presenti in forze durante l'evento".