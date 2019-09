Ceva: alla Mostra del Fungo Confartigianato ha premiato la fedeltà associativa

Lo scorso 14 settembre, nell’ambito dell’inaugurazione della Mostra Nazionale del Fungo di Ceva, si è svolta la tradizionale cerimonia di riconoscimento della Fedeltà Associativa di Confartigianato Cuneo – Zona di Ceva, importante occasione per tributare un riconoscimento alle imprese che da lunga data aderiscono all’Associazione e momento per mettere al centro i valori di laboriosità e attaccamento al lavoro.

Complice l’avvio della prestigiosa rassegna, giunta quest’anno alla 58esima edizione, erano presenti alla cerimonia della “Fedeltà Associativa” numerosi rappresentanti dell’Associazione, del mondo delle Istituzioni e della Politica, e diversi Associati della Zona che hanno voluto condividere la cerimonia e il successivo momento conviviale.

«Si è trattato di un appuntamento pregno di significati – ha commentato il presidente di Zona Sergio Rizzo, affiancato dai due vicepresidenti Enrico Molineri e Rosalba Murialdo – che celebra il lavoro artigianale ed il senso di appartenenza alla nostra Associazione. Un momento anche per fare sintesi sulla situazione economica del Paese e per porre l’accento sulle esigenze del tessuto produttivo. È davvero importante ricordarsi che l’Italia fonda il suo sistema economico proprio sulle micro, piccole e medie imprese e questa cifra distintiva, che in provincia di Cuneo è particolarmente marcata, deve essere vista come la chiave di svolta per permettere alle nostre aziende di tornare a crescere, permettendo alla nostra nazione di ritrovare la giusta collocazione nel contesto europeo e internazionale».

«Ringraziamo – aggiunge ancora Rizzo – l’amministrazione comunale e il Gruppo Micologico Cebano per aver sposato l’iniziativa della premiazione nell’ambito dell’inaugurazione, quale segno tangibile della vicinanza delle Istituzioni e del territorio al locale sistema produttivo ed economico».

«Attraverso le consegne di questi riconoscimenti – commenta Luca Crosetto, presidente territoriale Confartigianato Cuneo – vogliamo rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, e da anni le danno fiducia, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Il senso più profondo della “Fedeltà Associativa” è soprattutto un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono rimaste a presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale».

Di seguito i riconoscimenti per le imprese associate da 35 anni:

Edilmongia snc di Orlando & C. (Edilizia – Mombasiglio)

Gastaldi Impianti di Gastaldi Antonio (Elettricisti – Ormea)

Roascio Stefano e Armando Snc (Produzione e riparazione motocicli – Ceva)