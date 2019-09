Euforia Fashion show: l'evento conquista il pubblico saluzzese e il fashion di Milano

“La passione per la propria attività è riuscita a portare il fashion di Milano a Saluzzo”: così Elisa Muriale, madrina, indossatrice e conduttrice dell’evento rivolta all’organizzatrice Irma Paiorotto all’alzata di sipario dell’Euforia Fashion show, l’appuntamento moda che si è preso la scena degli oltre 200 ospiti, domenica pomeriggio, nel chiostro del convento di San Giovanni.

24 outfit in passerella, indossati da 8 modelle, tre cambi di look, uno per ogni brand scelto dal negozio di via Silvio Pellico 21: Silvian Heach, Liu Jo, Pinko. Un grintoso e applaudito flash delle collezioni autunno-inverno 2019-20.

A dare prestigio all'evento saluzzese, l'Ad e creatrice del marchio Silvian Heach,: Mena Marano, personaggio di spicco del mondo moda italiano e delle sfilate.

Nel dietro le quinte l'opera dei creativi dei tre marchi, Gianfranco Vitale, stylist e fashion editor per Silvian Heac, Linda Volpin per Pinko, Silvia Costa per Liu Jo.

Da parte loro un entusiasmo traversale per la location storica di Saluzzo, dove la moda “una forma d’arte , è stata messa in risalto dal contesto d’arte. Un piccolo fashion show che diventa anche strumento di marketing territoriale”.

“L’Euforia Fashion Show è stato infatti il sigillo di un progetto nato on obbiettivo di abbinare moda e far conoscere la bellezza di Saluzzo – sottolinea Irma Pairotto, titolare del negozio, 30 anni di attività nel settore - un progetto partito nel gennaio del 2019 con shooting fotografici nei luoghi più suggestivi del borgo antico e che ha visto nel chiostro di San Giovanni la location ideale della manifestazione”.

A chiudere la sfilata, due creazioni sposa della nuova collezione NicoleX Nicole creata da Nicole Cavallo con la madre Alessandra Rinaudo e, tra gli accessori tendenza si sono fatti notare piccoli capolavori fashion ( cerchietti, braccialetti, spille) fatti di fiori e piantine vere, creati da Medulla.

Nella sala capitolare dell’ex convento l’allestimento della cabina armadio che è nel sogno di tutte le donne. Elegante, spaziosa, perfetta e funzionale per i look a vista giornalieri e settimanali. Un progetto realizzato da Martina Design di Manta, ben collocato nella sala affrescata che ospita la tomba di Galeazzo Cavassa. Al centro una vetrina dedicata all creazioni di Casciola Gioielli.

L’ evento è stato sponsorizzato dal gruppo assicurativo Saluzzo Broker e Scarano Porte ed ha avuto il patrocinio del Comune, Terres Monviso e associazione Commercianti del Saluzzese.

Euforia, 22 anni di attività a Saluzzo, di cui 10 in via Silvio Pellico, è gestito da Irma con la figlia Francesca Mottura che cura in particolare la promozione. Seguono le vendite Paola Allasia e Lucia Massimino.