La scuola incontra i droni della Protezione Civile di Cuneo

Grande adesione al primo corso di formazione per piloti di volo creato e fortemente voluto dal Coordinamento Volontari di Protezione Civile di Cuneo. Progetto che permetterà a tutti gli allievi di ottenere abilitazioni Enac oltre a nuove tecnologie e nuove specializzazioni specifiche, che gli studenti potranno inserire nel loro curriculo operativo, valido per la ricerca di nuovi sbocchi lavorativi. Il Progetto scuola-lavoro vede per la prima volta la Protezione Civile come protagonista attiva, grazie al sostegno delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e di Cuneo. Gli allievi provengono dall’Istituto tecnico di Fossano e di Cuneo dall’Istituto Enologico di Alba e dall’Istituto Agrario di Ormea. Quest’importante progetto pilota della durata di 5 anni, consentirà la formazione di nuovi professionisti SAPR.