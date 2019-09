Monforte, il Comune dichiara guerra ai rifiuti abbandonati. Il sindaco: "Episodi aumentati, necessario intervenire"

Continua il controllo sull’abbandono dei rifiuti a Monforte. Da circa un mese l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Livio Genesio ha notato un’assidua incuria per ciò che concerne la gestione della spazzatura, ed è così che sono iniziate le analisi.



Nei sacchi abbandonati sono stati trovati, internamente, i sacchetti conformi col codice a barre, dunque è stato semplice risalire al nucleo familiare; in altri casi sono stati rinvenuti alcuni documenti che, ovviamente, riportavano nome e cognome dell’inadempiente. In tutte queste circostanze la Polizia municipale ha provveduto a stilare i relativi verbali.



I controlli contro l’abbandono dei rifiuti proseguiranno ancora, grazie a una vigilanza costante, per smascherare quei cittadini che, consapevoli di non effettuare la raccolta differenziata, utilizzano le scarpate, i cigli delle strade e i boschi per abbandonare i sacchetti contenenti gli scarti.



Il sindaco Livio Genesio dichiara: "Questi atti sono aumentati nell’ultimo periodo ed è doveroso riuscire a sorprendere i contravventori delle regole sulla differenziata dei rifiuti. È inconcepibile che, nel 2019, in un’area a patrimonio Unesco e a forte vocazione turistica, occorra intervenire su questi fenomeni,. Eppure è indispensabile e continueremo a farlo".