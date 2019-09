“Wooooow! Io e il Mio Futuro…”: nell’autunno l’evento di orientamento a Cuneo

Sarà organizzata in sei province piemontesi l’ottava edizione di “Wooooow! Io e il Mio Futuro…”, l’evento di Orientamento per gli studenti delle Scuole secondarie che sta ottenendo un crescente successo anno dopo anno.

Il periodo stabilito è l’autunno 2019, mentre le location territoriali sono ancora in fase di definizione. L’evento interesserà migliaia di ragazzi, genitori e insegnanti della nostra provincia di Cuneo e di altre città della Regione: Asti, Biella, Ivrea, Novara e Vercelli.

Sarà organizzato, come nel passato, in collaborazione con le Scuole, le Istituzioni locali e con il patrocinio della Regione Piemonte.













“La macchina organizzativa si è già messa in moto da alcune settimane. Il primo appuntamento è previsto a Cuneo i prossimi 27 e 28 settembre – ricorda Giorgia Garola, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte - e in questi giorni i Gruppi Giovani Imprenditori delle altre Associazioni Territoriali del sistema Confindustria stanno definendo le nuove date, con il coordinamento regionale, e i programmi dettagliati di un’edizione che si prepara a raggiungere nuovi record in termini di quantità e qualità dell’offerta, oltre che di partecipazione da parte di studenti e famiglie. L’iniziativa sarà caratterizzata da un “format” analogo a quello delle scorse edizioni, proponendo decine di workshop tematici insieme a quelle esperienze laboratoriali e di sperimentazione pratica che sanno incontrare l’interesse dei ragazzi. Le parole d’ordine saranno, come sempre, curiosità, collaborazione, impegno, interattività e tanta passione”.

Anche per l’edizione del 2019 la Regione Piemonte ha concesso il proprio Patrocinio. “L'orientamento per gli studenti delle scuole secondarie rappresenta uno dei punti cardine delle nostre politiche attive – spiega Elena Chiorino, Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale e Diritto allo Studio universitario –. L'orientamento è infatti un momento fondamentale, troppe volte sottovalutato, in cui i giovani sono chiamati a una scelta determinante per il proprio futuro. Il nostro obiettivo è quindi quello di metterli nelle condizioni di poter scegliere senza pregiudizi e con le maggiori informazioni possibili, con tutti gli elementi e il supporto che siamo in grado di offrire, avendo ben presente il ventaglio di offerte a disposizione e le opportunità che queste offrono. Vogliamo così fornire un servizio di orientamento efficace, capillare e in grado davvero di favorire concretamente l'occupazione. Desidero infine esprimere il mio profondo apprezzamento per le azioni portate avanti sul territorio dai giovani imprenditori”.

“Dopo il successo dello scorso anno - riprende Alberto Ribezzo, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Cuneo - con la partecipazione di oltre duemila ragazzi, siamo ai nastri di partenza per l’edizione 2019, che si terrà venerdì 27 e sabato 28 settembre presso la Facoltà di Agraria (Piazza Torino 3) e la Sala San Giovanni (via Roma 2). Una due giorni ancora più ricca di eventi per offrire agli studenti delle terze medie una panoramica completa dell’offerta formativa e scolastica della nostra provincia. Lezioni-spettacolo di Orientamento alle competenze del futuro, uno speech tenuto da Paolo Crepet, un confronto fra giovani sportivi per ragionare sulle competenze e sul talento, una riflessione sulle figure richieste dalle aziende, sono solo alcuni dei tanti appuntamenti in programma”.