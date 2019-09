I Creatori di Eccellenza di Confartigianato Cuneo protagonisti a Cheese 2019 a Bra

Confartigianato Cuneo, l’organizzazione più rappresentativa del comparto artigiano e delle PMI in provincia, rinnova anche in questa edizione la presenza e la collaborazione con Cheese a Bra. L’Associazione accompagnerà in fiera una decina di imprese casearie, provenienti dal Cuneese e da altre province piemontesi.

Inoltre, Confartigianato porterà nella prestigiosa rassegna braidese i “Creatori di Eccellenza”, che diventeranno protagonisti di esclusive “lezioni-degustazioni”, organizzate per accompagnare i visitatori alla scoperta dei gusti, dei sapori, delle tradizioni e dei piatti tipici del territorio cuneese.

“Creatori di Eccellenza” è l’iniziativa realizzata da Confartigianato Imprese Cuneo per valorizzare l’artigianalità del lavoro di trasformazione delle materie prime in cibo di qualità e identificabile attraverso un apposito marchio registrato.

Durante tutta la rassegna, che si svolgerà nei giorni 20-21-22-23 settembre, nel centralissimo Cortile delle Maschili (Via Guglielmo Marconi / Via Vittorio Emanuele), cuochi e imprenditori si cimenteranno nella preparazione di squisite ricette, che sapranno coniugare tradizione e innovazione, accontentando così la curiosità e i palati dei visitatori. Costo lezione-degustazione: 15,00 €. Calendario e acquisto on-line: http://creatoridieccellenza.it/cheese-2019-a-scuola-di-creatori-di-eccellenza.

Infine, gli stessi “Creatori di Eccellenza” animeranno “la Piazza dell’Artigianato” – sempre nel Cortile delle Maschili – dove, in iconiche bancarelle, cuochi e imprese presenteranno i loro prodotti di alta qualità. Possibilità di acquisto e degustazione presso gli stand.

Per informazioni: Confartigianato Cuneo – tel. 0171 451111 – marketing@confartcn.com