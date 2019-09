Distacchi corticali dal viadotto Quazzola a Quiliano sulla Torino-Savona: il sindaco ordina verifica statica e messa in sicurezza

Un'ordinanza con la richiesta di messa in sicurezza dei distacchi corticali del viadotto Quazzola, nel comune ligure di Quiliano.

Il sindaco Nicola Isetta su segnalazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona che ha riscontrato la presenza di distacchi corticali dalle strutture del viadotto lungo l' autostrada A6 Torino-Savona in località Tecci, ha firmato l'ordinanza ritenendo necessario, come da fonogramma dei pompieri di “far eseguire con la massima urgenza, ad opera di un professionista qualificato, un'accurata verifica statica con l'ausilio di un'idonea strumentazione di monitoraggio del quadro fessurativo in atto oltre all'eventuale evoluzione dello stesso, determinando gli interventi di messa in sicurezza e lavori di riparazione che il caso richiede”.

Ordinando alla società concessionaria, Autostrada dei Fiori S.p.A, di far eseguire, con la massima urgenza, le verifiche, le indagini e gli interventi di messa in sicurezza e riparazione necessari al viadotto “Quazzola”, comunicando successivamente al Comune di Quiliano gli esiti delle verifiche e degli interventi attuati, con il fine di valutare eventuali ulteriori provvedimenti da attuarsi a tutela della pubblica incolumità.