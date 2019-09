In tribunale a Cuneo al via il processo che vede tra gli imputati la madre di Matteo Renzi

Prima udienza, stamattina in tribunale a Cuneo, del processo che vede tra gli imputati Laura Bovoli, la madre di Matteo Renzi. La sentenza, stando alla fitta calendarizzazione dell'istruttoria, potrebbe arrivare già per la primavera del 2020.

Nell'udienza di oggi è stato deciso di riunire - quindi di spostarne la competenza a Cuneo - anche il processo contro Bruno Pagamici, Vincenzo Misiano e Donatella Spada. Pagamici era il commercialista di Macerata della società cuneese Direkta srl, fallita nel 2014.

Secondo la tesi della Procura la "Direkta srl", che trattava pubblicità per privati e enti pubblici e volantinaggio, sarebbe stata fra i fornitori della “Eventi6 srl”, società di Rigagno sull'Arno amministrata dalla Bovoli. Questa nel 2013 avrebbe emesso note di credito fasulle per poter consentire a Mirko Provenzano, amministratore unico della società cuneese, di bloccare un decreto ingiuntivo avviato dai suoi creditori.

Provenzano ha patteggiato a fine luglio 2018 la pena di 1 anno e 8 mesi per l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale distrattiva. E' stato condannato anche a 2 mesi di reclusione con rito abbreviato per reati fiscali legati all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e falsità in denunce previdenziali obbligatorie.

Insieme a Laura Bovoli erano stati rinviati a giudizio anche Paolo Buono, residente a San Secondo di Pinerolo e già consulente della "Direkta srl" e Franco Peretta, residente a Rivalta Bormida, contabile della Srl.

La prossima udienza sarà il 15 gennaio 2020, quando verranno ascoltati i primi testi dell'accusa, tra cui gli agenti di Polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini e gli ispettori dell'INPS.