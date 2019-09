"Sappiamo chi sei, restituisci lo spillatore della birra o ti denunciamo": l'ultimatum "social" giunge da Viola Saint Gréé

Nell'era del 3.0, dove tutto corre e non rincorre mai, la tecnologia riveste spesso il prezioso ruolo di garante della giustizia: le telecamere, ormai, rappresentano un deterrente per i malintenzionati, che spesso rinunciano ad agire pur di non farsi cogliere in flagranza di reato dagli occhi elettronici... A patto che sappiano della loro presenza.

Fra questi, non vi è sicuramente colui che nelle scorse ore si è appropriato indebitamente di uno spillatore della birra a servizio del chiosco di Viola Saint Gréé, a pochi passi dal santuario della Madonna della Neve.

A inchiodarlo, però, è stato proprio il sistema di videosorveglianza, che l'ha immortalato nitidamente mentre s'impossessava dell'attrezzatura da bar.

"Stavolta siamo stati più furbi di te, avevamo messo le telecamere - scrivono i gestori del chiosco sui social, rivolgendosi al ladro -. Sappiamo chi sei: se non ci restituisci tutto entro mercoledì, andiamo dai carabinieri, così pagherai anche per tutto quello che ci è stato portato via in precedenza".