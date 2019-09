Corsi di massaggio, estetica e tecniche corporee

Samya Formazione nasce con lo scopo di promuovere e divulgare le Culture di benessere, formando professionisti per sostenere le sempre più specifiche richieste di ristabilire l'equilibrio psicofisico, migliorare la qualità della vita e le condizioni di benessere.

«Da sempre», ci racconta Luca Lingua, «l'operatore del benessere ricopre un ruolo di consulente che agisce per far sì che il cliente esprima al meglio la propria vitalità, proponendo pratiche sul concetto di prevenzione, valorizzazione dell'equilibrio energetico e sulla stimolazione delle risorse vitali dell'individuo».

Il programma formativo di Samya si rivolge a coloro che vogliono esercitare un'attività nel settore delle discipline bionaturali, sia presso un proprio studio, sia presso strutture come terme, centri benessere, palestre e villaggi turistici.

La formazione è inoltre indirizzata a quei professionisti (estetiste, fisioterapisti, psicoterapeuti, ecc.) che vogliono integrare le loro prestazioni specializzandosi anche nelle pratiche di benessere.

Il programma didattico prevede anche cicli di studio pluriennali per chi vuole lavorare in modo professionale ai sensi della Legge 4/2013: vengono rilasciati Attestati e Diplomi per intraprendere l'attività autonoma o lavorare presso le strutture del benessere.

I corsi possono essere seguiti anche in parte a distanza (FAD) con seminari intensivi in aula.

La scuola ha 30 anni di esperienza, il fondatore è Vittorio Piacenza che lascia in 'eredità' il testimone di Corpo Mente Spirito a Luca Lingua del Centro Benessere Samya di Cuneo.

Il progetto vanta la collaborazione di 20 docenti oltre che della Confartigianato, Scuole di estetica e del Comune di Beinette.

Durante la serata ci sarà un buffet offerto ai tutti i partecipanti, una bella esibizione di tango argentino e a seguire l’apertura di “...efface sur la sable les pas...” installazione interattiva e mostra fotografica.

Giovedì 19 settembre, alle ore 18.30 ci sarà una Conferenza Introduzione allo ZEN con il monaco Lucio Yushin Morra; alle ore 20.45 Proiezione film Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera di Kim Ki Duk.

Venerdì 20 settembre, alle ore 18.30 è prevista la Conferenza Professione benessere - Dall’estetica al massaggiatore: legislazione, professionalità, certificazione UNI - Moderatore: Luca Lingua, direttore della struttura formativa; alle ore 20.45 Proiezione film Il bagno turco di Ferzan Özpetek.

Sabato 21 settembre, alle ore 18,00 Benessere in famiglia - Animazione per grandi e piccini con Paolo Graglia; alle ore 20.45 Proiezione film La bicicletta verde di Haifaa Al-Mansour

Domenica 22 settembre, Open Day: Scuola di massaggio aperta dalle 10.00 alle 12.00 con visita libera alla struttura, incontro con docenti e informazioni; alle ore 16.00 presentazione del progetto Samya Formazione e dei corsi - Interverranno docenti e collaboratori per presentare le varie attività e servizi o­fferti; alle ore 18.00 Presentazione e sessione gratuita di Singfullness con Roberto Demo e Barbara Gherra.

Ingresso libero e gratuito.

Sul sito www.samyabenessere.it si possono trovare tutte le proposte, per informazioni telefonare al 0171 385188