Cuneo si unisce alla Settimana Europea della Mobilità: gli eventi del weekend

Continuano nel fine settimana gli appuntamenti della Settimana Europea della Mobilità, appuntamento dedicato alla mobilità sostenibile e rivolto a tutti i cittadini, adulti e bambini, ciclisti navigati e principianti, appassionati e non.

Venerdì 20 settembre ritorna il “Bike to Work Day”, l’evento internazionale dedicato alla sensibilizzazione sull’uso della bici per gli spostamenti casa-lavoro e urbani.

Come sempre, dalle ore 7.30 alle 9.30 in Piazza Galimberti verrà offerta la colazione a chi si presenta in bicicletta (fino a esaurimento scorte) con i prodotti equosolidali di Colibrì Altro Mercato. In piazza saranno presenti stand informativi a tema e la Parko Bike Officina per un rapido check della propria bici.

In serata, dalla 19 alle 20.30, alla Casa del Fiume “Aspettando Chiedilo al Vento”, aperi-bike con degustazione di prodotti equosolidali, esposizione fotografica e due chiacchiere con Fuvio Silvestri, dopo il suo viaggio in bicicletta in Mongolia. Partecipazione gratuita (info: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it e 0171.444560).

La giornata si conclude con la “Cuneo Bike Night” di Fiab Cuneo Bicingiro: pedalata notturna adatta a tutti su piste ciclabili urbane per sensibilizzare all’uso della bicicletta e alla corretta illuminazione. Ritrovo alle 20.30 presso La Casa del Fiume e alle 20.45 in Piazza Galimberti: in occasione dell’evento il Parco fluviale offre la possibilità di utilizzare gratuitamente le mtb Parko Bike (prenotazione obbligatoria). La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Infine, la settimana della mobilità si chiude con due appuntamenti del Parco fluviale. Sabato 21 dalle 9.30 alle 12.30 all’impianto sportivo di fronte alla Casa del Fiume “TuttinBICI – 0-99 anni”, mattinata per famiglie con bimbi e ragazzi in cui avvicinarsi al mondo della due ruote.

Su un percorso protetto recentemente sviluppato, grandi e piccini avranno la possibilità di mettersi alla prova in divertenti circuiti e scoprire utili trucchetti per acquisire confidenza con il mezzo. Al termine facile escursione lungo le piste ciclabili del Parco. Possibilità di utilizzare gratuitamente le mtb Parko Bike, biciclette senza pedali, tandem, carrellino, cammellino, seggiolini. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria (eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it, 0171.444560).

Domenica 22 invece al Bosco della Riserva della Crocetta dalle 14.30 “FototrappoliAMO. Un viaggio alla scoperta degli animali del Bosco”, percorso per famiglie, per scoprire quali animali si trovano nel bosco, con mini-laboratori e giochi. Possibile raggiungere il luogo dell’evento con una facile passeggiata in bici nel Parco. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria (parcofluviale@comune.cuneo.it, 0171.444501).

Inoltre, è stata prorogata fino al 22 settembre la mostra “Fausto Coppi 9h19'55. L’uomo la tappa il mito” al Complesso monumentale di San Francesco. (info: coppi91955@gmail.com, 0171 634175) e continuano i corsi sulla bicicletta per bimbi di 7-11 anni, organizzati dal Parco fluviale, con nozioni teoriche e pratiche (info: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it, 0171.444501).