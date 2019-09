Frazione Maddalene di Fossano in festa dal 29 settembre al 13 ottobre prossimi

Dal 29 settembre al 13 ottobre in programma i festeggiamenti a Maddalene di Fossano. Come ogni anno il primo appuntamento è previsto per domenica 29 settembre con l’ormai tradizionale Toro allo spiedo, un ricco menu per festeggiare in allegria. È possibile prenotare a partire da mercoledì 18 settembre, entro mercoledì 25 presso Alimentari Lamberti (tel. 0172 643188) e Bar Bocciofila (cell. 333 721 7177). Martedì 1 ottobre alle ore 20.30 si disputerà la gara a petanque in coppia. Giovedì 3 ottobre alle ore 20.30 ci sarà la grande gara a bocce a coppie che proseguirà venerdì 4 ottobre alle 20.30 e sabato 5 ottobre alle ore 14. Sempre giovedì 3 ottobre in serata, alle 21, ci sarà il concerto musicale nella Chiesa parrocchiale di Maddalene in collaborazione con l'Associazione Musicale Pierino Regis di Cherasco a ingresso libero.

Venerdì 4 ottobre alle ore 19.30 ci sarà la cena per tutti a base di hamburger, patatine e dolce. A seguire, Mad for music serata ricca di musica e danza. In consolle Don Paolo DJ, special guest Roberto Molinaro a ingresso libero. Alle ore 20.30 ci saranno anche la gara a scala 40 e quella a Tresette a coppie fisse.

Sabato 5 ottobre, oltre alla gara di bocce alle ore 14, ci sarà la raviolata alle ore 19 e alle ore 20.30 lo spettacolo di danza dei ballerini della scuola di danza Cinzia e Marcello. La serata proseguirà poi con le danze accompagnate dall’orchestra Bruno Mauro e la Band a ingresso libero.

Domenica 12.30 la Pro Loco offrirà a tutti l’aperitivo e a partire dalle ore 14 si disputerà il torneo di calcio a 5 per ricordare gli amici Lorenzo e Danilo la cui finale si terrà alle ore 18.30. Alle ore 21 ci sarà la serata di canti corali e spiritualità con J’Amis d’la Madlana e La Mezz’Ora Canonica.

Lunedì 7 ottobre alle ore 14 ci sarà la gara a bocce per i soli frazionisti, ex e soci Bocciofila tesserati 2019. Alle ore 14.30 i più piccoli potranno giocare in compagnia di animatori e alle ore 21 la compagnia teatrale Face ‘d tola presenta la commedia dialettale riadattata da P. Panero “El regal ‘d nosse” a ingresso libero.

Martedì 8 ottobre alle ore 20 ci sarà la cena con bollito piemontese (obbligatoria la prenotazione entro il 6 ottobre presso l’Alimentari Lamberti e il Bar Bocciofila) seguita dalla serata danzante con l’orchestra Marco e Deber Band a ingresso libero.

Giovedì 10 ottobre alle ore 20 ci sarà la gara a scopetta a coppie sorteggiate e libera a tutti. Ultimo appuntamento domenica 13 ottobre alle ore 13.30 con la gara a bocce lui, lei e l’altro alla baraonda per soli frazionisti, ex e soci Bocciofila 2019.