Il gruppo salmerie dell’ANA Mondovì festeggia il decennale di fondazione

Domenica 22 settembre il gruppo salmerie della Sezione ANA Mondovì, coordinato dal consigliere Natale Manzo, festeggerà il decennale della costituzione.

Costituito a Rocca de’ Baldi il 4 giugno 2009, opera grazie alla collaborazione dei gruppi Alpini dei paesi limitrofi: Pianfei, Trinità, Bene Vagienna, Carrù, Ceriolo, Beinette, Castelletto Stura e Morozzo.

Sempre presente alle Adunate nazionali, di Raggruppamento e alle varie manifestazioni alpine, rappresenta un “museo storico itinerante” il cui obiettivo principale è quello di far conoscere a tutti, in particolar modo ai più giovani, lo stretto legame che univa l’Alpino al suo mulo.

Resistenza, forza e tenacità sono le caratteristiche che accomunano il mulo e l’Alpino.

“Non si può infatti parlare di Alpini – spiega Manzo – senza associare l’immagine del poderoso quadrupede che ha accompagnato i nostri soldati fin dalla nascita del Corpo.

Nei racconti dei Reduci e sui libri di storia i muli, immersi nel fango o ricoperti di neve, testimoniano come questi animali diventavano qualcosa di più che semplici compagni per il trasporto, dei veri e propri amici, i migliori amici in tante occasioni pianti, quando morivano, stremati dalla fame e dal freddo”.

Il Reparto della Sezione è composto da 1 veterinario, 1 maniscalco, 20 conducenti e serventi e da 6 muli.

“Siamo orgogliosi – afferma il presidente della Sezione Gianpiero Gazzano – del nostro Reparto che, con quello di Vittorio Veneto, rappresenta le uniche due realtà esistenti sul territorio nazionale.

Festeggeremo il decennale domenica 22 settembre con una camminata aperta a tutti che partirà da San Giacomo di Roburent alle ore 9 e arriverà al Rifugio La Maddalena in località Vernagli alle ore 10.30. Alle ore 11 l’alzabandiera.

Seguirà nella cappella la Santa Messa con la deposizione di una statua della Madonna e di un quadro in ricordo delle mamme e delle spose che per anni hanno atteso chi non è più tornato. Alle ore 12.30 il momento conviviale presso il Rifugio”.

Prenotazioni al numero 335.5229397 (Marco).