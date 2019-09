Nuova puntata del "TG Salutedintorni", rubrica sanitaria di ASL CN1 e Ospedale Santa Croce e Carle (VIDEO)

Nuova puntata di "Salute e dintorni" la rubrica sanitaria dell'ASL CN 1 e Ospedale Santa Croce e Carle.

In primo piano le nuove apparecchiature tecnologiche donate all'ospedale di Saluzzo; il registro delle protesi mammarie attivato, in via sperimentale, a Cuneo; la ventiloterapia; il rinnovo della convenzione tra azienda ospedaliera Santa Croce e Carle e i patronati per lo sportello sociale e gli appuntamenti dell'autunno 2019 con le "Cattedre ambulanti della salute", camminate in montagna, insieme a medici e infermieri, per stare meglio.

Ecco il video della puntata: