Sport & Relax: l’abbinamento preferito di Pian Munè di Paesana

Pian Munè, in collaborazione con Resort Monviso, Cicli Mattio e Discovery Monviso propone, sabato 21 settembre, una giornata in e-bike abbinata a pranzo in rifugio e pomeriggio in centro benessere. La formula prevede ritrovo alle ore10 a Sanfront presso il centro benessere Resort Monviso, salita in e-bike a Pian Munè, accompagnati da una guida dell'associazione Discovery Monviso, pranzo in rifugio con polenta e salsiccia, o concia, dolce e acqua. Mentre si pranza si potrà ricaricare la batteria dell’e-bike gratuitamente. Dopo pranzo discesa con ritorno al Resort Monviso, dove un pomeriggio di totale relax con piscine, idromassaggio, saune e bagno turco, percorso kneipp e docce emozionali aspetterà tutti i partecipanti.

Pacchetto pedalata con guida, pranzo, centro benessere a 30 euro a persona (noleggio e-bike o mtb a parte) Per ulteriori info e prenotazioni 0175.986007 oppure 328.6925406 (anche whatsapp).

Domenica 22 settembre, in collaborazione con le guide naturalistiche Vesulus, passeggiata naturalista nel bosco a tema Autunno, per scoprire le peculiarità di questa stagione.

A seguire attività didattica al parco giochi del rifugio a valle e, per merenda, frittelle di mele!

Un pomeriggio per tutta la famiglia. Attrezzatura necessaria: scarpe comode. Costo 4 euro a partecipante. Iscrizioni al numero 328.6925406 (anche whatsapp)

Ricordiamo che a settembre Pian Munè è aperto tutti i giorni a pranzo, a cena su prenotazione.

Info e prenotazioni 328.6925406.