“Kelev”: presentato il libro del consigliere di Caramagna, Danilo Giordana

Sabato 14 settembre, presso la sala Consigliare di Caramagna, Danilo Giordana ha presentato il suo libro “Kelev”.

Giordana parte dai fatti narrati nei Vangeli, li interpreta con fantasia e originalità, li vede attraverso gli occhi di un cane, Kelev appunto ed approda a una visione naturalistica; egli vuole stimolare la nostra attenzione sul rapporto tra la natura e l’uomo: dobbiamo avere rispetto del nostro pianeta, è il futuro nostro e dei nostri figli.

L’autore sostiene di aver realizzato un suo sogno, quello di scrivere questo libro e ora attende di poter realizzare altri sogni: i volontari della biblioteca di Caramagna lo attendono con stima e amicizia.





Le altre attività in programma per la festa della Beata Caterina sono la caccia al Tesoro organizzata nel centro storico, che farà tappa in biblioteca sabato 21 settembre a partire dalle ore 18,30 e domenica 22 dalle ore 15 spettacolo con il mago Trinchetto, dedicato a tutti i bambini nel cortile del comune adiacente la biblioteca