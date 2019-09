Savigliano: approvato il progetto definitivo per Piazza Cavour

Con delibera di Giunta del 25 luglio è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione area mercatale di Piazza Cavour” nel comune di Savigliano e avviato l’iter per la partecipazione al bando della Regione Piemonte di cui alla L.R. nr. 28/99 – DGR nr. 15-8799 del 18/04/2019 in scadenza il 5/08/2019. Se approvato, il costo preventivato complessivo dei lavori di € 300.000 sarebbero per il 50% a carico della Regione e 50% a carico del bilancio comunale.

L’Amministrazione Comunale ha valutato la partecipazione al predetto bando per la riqualificazione dell’area mercatale di piazza Cavour, sede dei mercati settimanali del martedì e del venerdì per gli ambulanti e commercianti di prodotti freschi, mediante la sistemazione della pavimentazione della piazza, l’installazione di impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione dei posteggi di mercato e la ristrutturazione e sostituzione dei servizi igienici funzionali all’operatività dell’area mercatale stessa.