Bra, si è presentato il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Professionale Statale Velso Mucci

Al via l’attività scolastica 2019/20 nell’Istituto Professionale Statale Velso Mucci di Bra con una novità importante.

Il dirigente Franco Zanet ha lasciato l’incarico per la meritata pensione ed il suo posto è stato ricoperto dal professor Gianluca Moretti, classe 1974, di Sommariva Perno. Un Istituto superiore prestigioso, quello di via Craveri 8, con tante peculiarità ed eccellenze che saranno consolidate, grazie alla preparazione e alla capacità organizzativa con cui il neo preside ha svolto i suoi incarichi nelle precedenti scuole.

Così, dopo aver inaugurato ufficialmente l’anno di studi, è subito passato al lavoro. Molto fitta l’agenda di appuntamenti, primo fra tutti il collegio docenti di martedì 17 settembre.

Per l’occasione, il professor Moretti ha invitato collaboratori ed insegnanti ad un sontuoso e ricchissimo aperitivo di benvenuto, preparato ed allestito dai professori Tallone, Tomatis, Agosto, Rosso, Francaviglia e Daidone. Quindi, rivolgendosi elegantemente ai presenti, radunati all’interno della palestra scolastica, ha condiviso l’intenzione di proseguire con grande slancio e impegno su una strada ben tracciata.

L’impegno sarà quello di ottenere buoni risultati e successi anche con gli studenti, facendo “squadra”.

Tutto un lavoro di sinergie in armonia e forte coesione tra le varie parti, dirigenza e docenza. Ottimi propositi al fine di promuovere le attività e la preparazione degli alunni, lanciati sul lavoro.

Alla scuola sono iscritti molti studenti divisi in classi a seconda degli indirizzi: tecnico per la grafica e la comunicazione; servizi commerciali; servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (sala bar, cucina, accoglienza turistica, pasticceria), oltre ai corsi serali.

Una scuola che ha lavorato in modo costruttivo e con apertura sul territorio ed è già pronta a sfide imminenti, come Cheese.

La grande manifestazione dedicata ai formaggi, in programma a Bra dal 20 al 23 settembre, vedrà impiegati numerosi studenti del Mucci in diversi ambiti: sala dei formaggi; fucina pizza, pane e pasticceria; banca del vino; laboratorio del gusto; info point accoglienza turistica. Bravi tutti.