Salvare una vita: sai cosa fare? Corsi di manovre pediatriche con la Misericordia di Cuneo

La Confraternita di Misericordia di Cuneo da sempre attenta ai bisogni della collettività, propone per quest’anno una serie di iniziative volte a sensibilizzare e formare la popolazione in caso di necessità.

Nell’espletamento quotidiano dei nostri servizi di emergenza ci rendiamo conto dell’importanza di un primo soccorso immediato prestato dalle persone presenti in attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati.

Diamo quindi il via alla nostra stagione formativa aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni (o in procinto di compierli) proponendo un ricco calendario di incontri.

Sull’onda del successo e dell’entusiasmo dei partecipanti delle scorse edizioni proponiamo n. 2 sezioni formative relative alle “Manovre salvavita pediatrica e sulle buone regole del sonno sicuro” nelle serate del 18/19 settembre e 16/17 ottobre dalle ore 20,30 (iscrizione obbligatoria a numero limitato max 30 persone a corso).

Lunedì 21 ottobre alle ore 20,30 verrà presentato il nuovo corso per Aspiranti Volontari Soccorritori che permetterà, al superamento di un esame finale, di espletare servizi di trasporto infermi, assistenza alle manifestazioni sportive e non, e servizi di emergenza in convenzione con il 118.

Inoltre ci rendiamo disponibili, in quanto Ente Formatore accreditato presso la Regione Piemonte, ad organizzare su richiesta corsi di abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore semi automatico ed altresì al rinnovo delle certificazioni in scadenza di coloro che sono già abilitati.

La figura del volontario è un bene prezioso e fondamentale per la nostra società che permette ad associazioni come la nostra di poter crescere e svolgere questo delicato compito che ci viene affidato.

Per tale motivo confidiamo in una partecipazione sentita e numerosa..... “Insieme tutto pesa la metà”.

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni telefonare al 335/7798759-335/7798775

Oppure scrivere a info@misericordiacuneo.org