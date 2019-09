Cambio al vertice dell'ente gestore delle Aree Protette delle Alpi Marittime: i ringraziamenti dei consiglieri uscenti

Pregissimo Direttore,

nei giorni scorsi è stato pubblicato il resoconto di fine mandato ("foglio notizie" n. 23/2019 e su " messaggi" n. 161/2019) da parte del Presidente dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime Paolo Salsotto.

Riteniamo doveroso ringraziare sentitamente il Presidente per la competenza e la serietà con cui ha affrontato una grande mole di lavoro su varie tematiche, a cominciare dal complesso processo di riorganizzazione e standardizzazione delle procedure per le diverse aree protette: 2 Parchi ed 8 Riserve.

Ma non si tratta solo di un ringraziamento di carattere istituzionale: abbiamo avuto la fortuna e l’opportunità di collaborare con Paolo in maniera costruttiva, agevolati dal rapporto umano che si è subito instaurato tra noi, e che ha facilitato ogni discussione in maniera diretta e sincera.

Con queste brevi righe vogliamo quindi esprimere gratitudine, oltre che per il lavoro svolto, anche per l’attenzione che ha sempre dimostrato verso tutti, evidenziando una capacità di dialogo a 360°, e per la professionalità con cui ha svolto il suo incarico. Profondo conoscitore del territorio ha infatti saputo coniugare gli aspetti tecnici con quelli relazionali catalizzando il rinnovamento e l’apertura ai grandi progetti anche di carattere transfrontaliero.

È stato per noi consiglieri un onore amministrare questo Ente sotto la sua guida. Auspichiamo che il nuovo Consiglio operi in continuità con quanto è stato svolto in questi anni per la tutela e la promozione del territorio.

Grazie,

i consiglieri uscenti Paola Banchio, Ivan Di Giambattista, Roberto Gosso e Franco Parola