A Montà funzionari regionali per la conta dei danni causati dalla tromba d'aria dello scorso 12 agosto

Lo scorso 12 agosto il comune di Montà, così come altri comuni del Roero e del Cuneese, è stato colpito da una violenta tromba d'aria che ha causato seri danni a case, edifici, attività, coltivazioni e strade.

Il 30 agosto il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, aveva firmato la richiesta di stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Piemonte dal 6 luglio al 22 agosto. Tra i comuni inseriti nella richiesta inviata al Governo c'è anche Montà.

A distanza di circa un mese dall'evento meteorologico che, con le forti raffiche di vento abbattutesi sulla parte a nord di Montà, ha flagellato soprattutto abitazioni, colture agricole e diversi ettari di vigneti, nella giornata di ieri (18 settembre), nel territorio montatese c'è stato il sopralluogo da parte dei funzionari regionali per verificare sul posto i danni subiti e la loro entità.

È in corso, infatti, da parte della Regione Piemonte, l'istruttoria delle segnalazioni dei danni subiti da parte delle aziende agricole sulle coltivazioni. Per quanto riguarda i fabbricati, sempre la Regione, ha richiesto al Comune di Montà di procedere con la ricognizione dei danni subiti.

Si segnala ai cittadini che hanno subito danni ai fabbricati la possibilità di compilare un modello (scaricabile dal sito del Comune) che servirà come censimento dei danni, nella speranza che venga effettivamente decretato, da parte del Governo, lo Stato di Allerta.

"Sia per quanto riguarda i danni ai terreni che ai fabbricati, il Comune di Montà ha fin da subito trovato una grande disponibilità e collaborazione da parte delle Istituzioni. La Regione Piemonte ha messo a disposizione la documentazione da far compilare ai cittadini - spiega il sindaco Andrea Cauda - e il nostro Comune, attraverso gli uffici, è a disposizione per le eventuali informazioni che possano servire. La compilazione dei modelli messi a disiposizione dalla Regione non dà la certezza di avere dei risarcimenti in questa fase. Crediamo comunque, che sia un passaggio importante far emergere i danni subiti, in quanto i cambiamenti climatici non sono più solo delle notizie che leggiamo lontanissime da noi, ma sono oramai parte integrante della nostra quotidianità. Occorre una politica responsabile e consapevole, perché al giorno d'oggi fare agricoltura e fare impresa vuole dire imbattersti in fenomeni ai quali non eravamo abituati e pronti".