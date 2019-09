Alba: maratona tra New York, la gemella Medford e San Francisco per 26 studenti del Liceo "Cocito"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Si è felicemente conclusa sabato 14 settembre l’esperienza di scambio tra i 26 studenti albesi e gli studenti di Medford, nell’Oregon, Usa.

Coinvolti in questa lunga maratona durata 17 giorni sono stati tredici ragazze e altrettanti compagni appartenenti alle classi terze e quarte del Liceo Scientifico “Leonardo Cocito” di Alba, coi loro accompagnatori ufficiali, la professoressa Sara Nervo e il professor Paolo Ciliutti, ai quali è stato appunto affidato l’incarico di seguire l’evolversi dell’iniziativa, che nel 2020 compirà la bellezza di 60 anni.



Per il momento, si è registrato un bilancio molto positivo delle innumerevoli attività rivolte ai nostri studenti e organizzate dal Comitato per il gemellaggio di Medford. Il soggiorno di una decina di giorni è seguito a una prima tappa, per così dire, introduttiva nella città di New York.



Il programma degli incontri a Medford ha incluso anche un incontro istituzionale tra il sindaco della città e la delegazione albese, che è stata infatti ricevuta all’interno del City Hall.



Trascorso il periodo di permanenza a Medford, ci si è congedati dalle ospitali e disponibilissime famiglie americane per la parte conclusiva del viaggio a San Francisco, da dove, trascorsi i due giorni di permanenza previsti dal programma, si è rientrati in Italia.



Sono stati giorni molto intensi, tutti contrassegnati da un profondo sentimento di amicizia, presto tramutatasi nel desiderio forse già un po’ nostalgico di poter tornare un giorno nel “selvaggio West”.



Paolo Ciliutti,

Liceo Scientifico "L. Cocito", Alba