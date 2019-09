Per lavori di manutenzione e di potenziamento della rete in via Roma, a Brossasco, verrà temporaneamente sospesa l'erogazione dell'acqua potabile dalle ore 8.30 alle ore 18.30 di lunedì 23 settembre.

A comunicarlo è l'ACDA, l'Azienda Cuneese Dell'Acqua, che si scusa con gli utenti per il disagio.

Verrà predisposto un punto di consegna d'acqua temporaneo in Piazza della Libertà che rimarrà attivo per tutta la durata della sospensione del servizio.