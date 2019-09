"Camminar in camper" va a conoscere Robilante e il Museo della Fisarmonica

Camminare in camper, l’associazione culturale saluzzese di camperisti e non, propone come meta di scoperta Robilante, il paese della fisarmonica: in una tre giorni dal 27 al 29 settembre

Il programma prevede il ritrovo venerdì dalle 18 all'area camper di Robilante, presso la stazione ferroviaria.

Sabato, passeggiata su parte del sentiero Valerio Tassone che si sviluppa sulla sinistra orografica della Valle Vermenagna, toccando, tra sali e scendi, alcune vecchie borgate. (Pranzo al sacco, meteo permettendo).

Nel pomeriggio alle 15,30 visita al Museo del suono e della comunicazione (MUS.S.COM) inaugurato due anni fa, che illustra l’evoluzione della comunicazione attraverso eleganti grammofoni, radio di design, allestimenti dedicati ai mezzi di diffusione del suono e delle informazioni.

Domenica 29 settembre alle 9,30: visita del Museo della Fisarmonica, della Musica e dell’Arte Popolare Locale che “permetterà di scoprire soprattutto le caratteristiche e la storia della fisarmonica in generale e a livello locale, nonché la musica ed i balli della Val Vermenagna”.

A seguire visita del Museo Ferroviario nei locali della stazione di Robilante.

Per Informazioni e prenotazioni: tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.