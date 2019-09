Cuneo, frazione Cerialdo: inaugurata la nuova centrale di teleriscaldamento

Si è tenuta oggi la visita dell’Amministrazione Comunale alla Centrale Edison a biomassa legnosa di Cerialdo, l’impianto che - collegato alla nuova rete di teleriscaldamento - servirà oltre 350 famiglie e alcuni edifici del settore terziario del territorio cuneese.

Alla visita hanno partecipato il Sindaco di Cuneo, Federico Borgna, Paolo Quaini, direttore servizi energetici e ambientali di Edison e alcuni rappresentanti delle istituzioni e del tessuto imprenditoriale locale.

La visita, nata in seguito alla realizzazione della Centrale di Cerialdo, è stata l’occasione per Edison di illustrare ai partecipanti i notevoli benefici che questo tipo di interventi hanno sul territorio, l’ambiente e la comunità.

“Il teleriscaldamento contribuisce al benessere e allo sviluppo del territorio. Grazie a centrali come questa sostituiamo l’utilizzo di tante caldaie residenziali con un solo impianto centrale in grado di dare un contributo concreto al contenimento delle emissioni cittadine. – dichiara Paolo Quaini, direttore servizi energetici e ambientali di Edison – Si tratta di una “scelta per il territorio” e di un esempio virtuoso di coordinamento tra pianificazione forestale ed energetica. La raccolta del cosiddetto “cippato” contribuisce alla manutenzione dei boschi, contrasta il dissesto idrogeologico e crea anche una filiera locale bosco-legno-energia con ricadute economiche positive sull’economia locale”.

“Lavoriamo ogni giorno con gli enti locali alla pianificazione territoriale con l’obiettivo di programmare in maniera consapevole l’evoluzione dei nostri contesti urbani ed extraurbani. Co-progettiamo insieme alle amministrazioni locali soluzioni nuove in grado di rendere sostenibili le nostre città nel lungo termine e lo facciamo attraverso un approccio integrato trasversale innovativo, che parte dalla valutazione di come la città produce e consuma la propria energia, ma che ha ben presente che intervenire su singoli segmenti è un controsenso se non si considera la vita della comunità e di conseguenza gli interventi che si possono fare nel loro complesso.” conclude Quaini.

Un impianto di teleriscaldamento a biomassa produce il calore utilizzato per climatizzare gli edifici di una comunità, uffici, condomini, ospedali e scuole, sostituendo le centinaia di caldaie a fonti fossili esistenti in un’unica e moderna centrale di produzione del calore dotata di tecnologie all’avanguardia per misurare e abbattere le emissioni in atmosfera, polveri sottili comprese, con notevoli benefici per l’ambiente e il territorio.

La Centrale Edison a biomassa legnosa di Cerialdo al servizio della nuova rete di teleriscaldamento è composta 4 caldaie a legna per complessivi 2.998 kW e 1 caldaia a gas di backup.

L’impianto, grazie alla produzione di 7 gigawattora all’anno di energia termica, è in grado di coprire il fabbisogno termico di oltre 350 famiglie e di alcuni edifici del terziario del territorio (tra cui la casa circondariale di Cuneo, il Palazzetto Polivalente, la scuola materna, il plesso Parrocchiale e diversi condomini con oltre 50 alloggi ciascuno), evitando l’emissione in atmosfera di 2.000 tonnellate all’anno di CO2.

La durata dei lavori è stata di circa 8 mesi per un totale di 22.000 ore/uomo.

Il cantiere ha visto il coinvolgimento di circa 10 aziende, per un totale di 15 persone in media al giorno, e una ricaduta sulle aziende locali estremamente significativa (circa 15.000 ore/uomo).

Edison, operatore chiave nel mercato dei servizi energetici e ambientali, è presente sul mercato della grande industria, piccola e media impresa e del terziario, ma anche nel segmento dei servizi alla Pubblica Amministrazione.C

on la propria offerta di servizi energetici altamente diversificati, Edison affianca le imprese nell’essere competitive sui loro mercati di riferimento, attraverso il presidio dei loro processi produttivi dal punto di vista dell’ottimizzazione delle risorse, l’adozione continua di innovazioni tecnologiche, la ricerca di soluzioni che consentano il reperimento dei mezzi finanziari necessari. Anche nel settore ambientale, attraverso le proprie società dedicate, offre un servizio a 360° lungo la catena del valore dei servizi ambientali, dalla consulenza al campionamento di matrici ambientali, alle bonifiche, alla gestione e smaltimento di rifiuti industriali al trattamento delle acque reflue industriali.

Convinta che la principale missione di chi amministra i beni pubblici sia il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini: scuole moderne e funzionanti, ospedali confortevoli e attenti al benessere dei pazienti, città sicure e vivibili, uffici pubblici efficienti sia per chi vi lavora sia per le persone che lo frequentano, Edison ritiene di potere portare il proprio contributo a partire da progetti di ampio respiro legati alla riqualificazione urbana, fino ad attività più operative con la realizzazione e gestione in efficienza degli impianti e degli edifici che costituiscono il patrimonio immobiliare del territorio.

Edison, attraverso Comat Energia, è attiva nel settore del riscaldamento e del teleriscaldamento a biomassa legnosa con oltre 80 centrali termiche e 40 reti di distribuzione in ambito pedemontano e montano. Consente ai Comuni e agli utenti privati di accedere a forme di riscaldamento sostenibili e vantaggiose dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Realizza interventi e ne garantisce l’efficienza energetica utilizzando tecnologie consolidate che valorizzano la risorsa legno del territorio, applicando gli standard internazionali più aggiornati in materia di gestione dell’energia e dei relativi servizi.