Il sindaco di Crissolo a colloquio – a Torino – con il vicepresidente della Regione: si sarà parlato della nuova seggiovia?

Dopo l’incontro con gli Amministratori locali e la Regione Piemonte, tenutosi a Paesana il 5 agosto, il sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, è tornato ad incontrare Fabio Carosso, vicepresidente della Giunta regionale con un passato da sindaco di Coazzolo, nell’Astigiano.

Lo si apprende dalla pagina ufficiale Facebook del vicepresidente Carosso.

L’incontro tra i due si è tenuto non più in valle, ma direttamente nell’ufficio di Vicepresidenza, a Torino, poco dopo che Carosso, in sede di Prima Commissione consiliare, è intervenuto per esporre le linee guida per gli Enti locali.

Nulla trapela, per lo meno ufficialmente, circa i temi dibattuti nell’incontro tra Re e Carosso.

È però facile ipotizzabile quale sia stato l’oggetto del colloquio.

Si sarà parlato ancora dell’accordo di programma per il finanziamento regionale di 880mila euro (ai quali si sommano i 120mila di fondi comunali, per un investimento totale di 1milione di euro) per il posizionamento di una nuova seggiovia?

Probabile.

L’argomento era infatti già stato oggetto, proprio lo scorso 5 agosto, di un incontro “a porte chiuse” tra il sindaco Re, il governatore Alberto Cirio, il vice Carosso e Marco Gobello, dirigente del Settore offerta turistica e sportiva della Regione.

In conferenza stampa, poi, Cirio, dietro nostra sollecitazione, era stato chiarissimo: “L’accordo di programma sarà tra Regione e Comune. E noi su questo siamo chiarissimi: comanda chi amministra e vive sul territorio”.

“Sarà il Comune – aveva confermato Cirio – a proporci una soluzione: e per noi la soluzione del Comune sarà senza ombra di dubbio la migliore”.

Il governatore aveva prospettato di giungere ad una soluzione entro il mese di settembre 2019.

Da quel giorno, nessun altro dettaglio però è emerso. Sino all’incontro di ieri.

Carosso e Re avranno definito gli ultimi dettagli propedeutici alla firma dell’accordo di programma? Bisognerà attendere le prossime settimane per avere eventuali nuovi ragguagli.