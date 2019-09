Racconigi: domani (20 settembre) il sopralluogo della commissione regionale cultura al parco e al castello

Il sindaco di Racconigi Valerio Oderda – raggiunto in mattinata al telefono – vede più che di buon occhio la visita della VI^ commissione regionale permanente in programma domani (venerdì 20 settembre): “Segno importante di una presa di posizione politica forte da parte dell’organo regionale”.

L’arrivo dei commissari – tra cui il presidente di commissione Paolo Bongioanni, Paolo Demarchi e Franco Graglia, oltre all’ex presidente regionale Sergio Chiamparino - in territorio racconigese vedrà al centro la struttura del Castello Sabaudo e l’annesso parco, negli scorsi mesi oggetto di alcune polemiche.

Il parco – nel 2010 definito “il più bello d’Italia” - , infatti, è rimasto chiuso per otto mesi a causa del cedimento di un albero e ha vista una parziale riapertura lo scorso giugno; in merito al castello, invece, l’amministrazione comunale ha recentemente lamentato latitanza da parte del Polo Museale del Piemonte negli interventi di manutenzione, e la mancanza di qualunque tipo di programmazione di eventi culturali.

Questo in un anno – il 2019 – in cui i due elementi sono stati interessati da una produzione cinematografica di livello come quella che ha portato alla realizzazione di The King’s Men, blockbuster hollywoodiano in uscita nel 2020.

La giornata di domani inizierà alle 10 con il sopralluogo dei commissari e proseguirà alle 11 con l’incontro con l'amministrazione comunale.

“Mi auguro che la Regione si trovi nelle condizioni di poter fare davvero qualcosa – ha specificato ancora il sindaco - , il nostro è un problema di cui Racconigi è vittima da troppo tempo”.