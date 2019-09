Roburent ospita i tricolori di mountain bike: sul monte Alpet le discese spericolate del circuito "Gravitalia"

Ancora "Gravitalia", ancora nel Cuneese. Dopo un quadriennio a Frabosa Soprana, gli organizzatori del circuito nazionale downhill più celebre del Belpaese hanno scelto Roburent e il monte Alpet come sede della terza tappa dell'edizione 2019 della competizione, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre.

"Il percorso - spiegano -, realizzato con il contributo di Andrea Bruno, si sviluppa in una delle location delle Alpi Liguri orientali più vocate per il downhill, la disciplina più spettacolare della mountain bike. Un percorso caratterizzato da tratti naturali, che lasciano spazio alla libera interpretazione delle linee, e altri in single track e curve in appoggio. Non mancano, poi, salti spettacolari e drop velocissimi, su un fondo di terra e rocce".



La seggiovia sarà operativa già nella giornata di venerdì 20 settembre (dalle 9.30 alle 17.30), ma è dal giorno successivo che si comincerà a fare sul serio, con il classico rituale mattutino della verifica delle tessere per team e atleti e le prove libere riservate alle diverse categorie e sino alle 14. Alle 14.30, poi, spazio alla manche di qualifica, seguita dalla riunione tecnica delle 18.