Saluzzo, incontri allo Spazio Piemontese: sul metodo Feldenkrais e l’uso consapevole di prodotti

Allo Spazio culturale piemontese, due corsi al via nei prossimi giorni.

Il primo sul metodo Feldenkrais ideato da uno scienziato fisico e ingegnere cibernetico, Moshe Feldenkrais per insegnare a diventare consapevoli del proprio corpo in movimento, acquistando flessibilità e dinamica posturale.

Il corso sarà tenuto a Saluzzo dal fisioterapista Celeste Bisotto in ottobre e preceduto da due momenti informativi presso lo Spazio di corso Roma 4, nelle seguenti date: martedì 24 settembre alle 21 e sabato 28 settembre alle. 9:30. Info: tel 330 204153; Celeste Bisotto tel 347 7312423.

Sarà interessante scoprire come Moshè Feldenkrais arrivò a ideare questo metodo e come la sua vita fu sorprendentemente avventurosa. Pur rientrando nella cerchia di personalità quali Albert Einstein, Niels Bohr, Enrico Fermi e Werner Heisenberg, abbandonò la fisica, studiò ingegneria cibernetica e medicina e si dedicò a guarire persone affette da varie patologie legate al movimento, ottenendo risultati sorprendenti ".

Il secondo incontro è con la naturopata Alice Pron per un uso consapevole dei prodotti per la casa e la persona, per saper decifrare le etichette di shampoo, creme, dentifricio, detergenti.

L' appuntamento è per giovedi' 26 settembre alle ore 21 sempre presso lo Spazio culturale piemontese. Prenotazione obbligatoria al n.347 9703327.