Conto alla rovescia per “Pro Loco in città”, per il decimo anno a Bra

Volge al termine il conto alla rovescia che si concluderà a partire dalle ore 18 di sabato 28 settembre in Piazza Carlo Alberto a Bra, quando cioè si ritroveranno le Pro Loco Cuneesi per la consueta festa enogastronomica “Pro Loco in città”, durante la quale verranno proposte specialità del territorio, partendo dall’antipasto per arrivare al dolce, stand dopo stand, sarà possibile comporre la propria cena ideale.

L’evento è organizzato dall’Unione Pro Loco d’Italia Comitato di Cuneo (UNPLI) e dal Comune di Bra ed è alla 16ª edizione con ben 10 anni di presenza stabile a Bra.

Oltre duecento volontari saranno impegnati a garantire la preparazione dei piatti in totale sicurezza, sia dal punto di vista sanitario che di vigilanza. Al centro della piazza verranno allestiti posti a sedere per consentire la degustazione in maggiore comodità delle varie proposte culinarie.

L’evento utilizza esclusivamente energia elettrica, è assolutamente vietato l’utilizzo delle bombole del gas, e per la somministrazione delle vivande vengono adoperate solamente stoviglie bio-compostabili ed è vietato l’uso del vetro.

Saranno inoltre presenti aree adibite alla raccolta differenziata ed allo smaltimento dei rifiuti, presidiate da giovani volontari.

Il comitato Provinciale proporrà una degustazione di birre artigianali.