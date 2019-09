Sommariva del Bosco: si chiude alla grande la rassegna musicale con Il Concerto d'Autunno

Domenica 29 settembre alle ore 21 nella chiesa di San Bernardino l'Orchestra Gli Armonici di Bra, diretta dal maestro Giuseppe Allione, eseguirà il Concerto d'Autunno che prevede il Concerto per oboe di B. Marcello e Le quattro stagioni di A. Vivaldi. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Concerto d’autunno chiude alla grande la rassegna “Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2019” che ha visto alternarsi ben 11 eventi tra aprile e settembre, tra concerti, film in piazza e commedie dialettali. La rassegna è stata organizzata dal Centro culturale San Bernardino con il contributo fondamentale delle Fondazioni CRC e CRT. Ma la stagione dei concerti non è finita. Il centro culturale, in collaborazione con la Parrocchia dello Spirito Santo, proporrà domenica 22 dicembre il tradizionale Concerto di Natale.

Ad eseguirlo sarà quest’anno la Corale di Sommariva del Bosco, diretta dal maestro Adriano Popolani, che è anche organista di fama. Sarà questa infatti occasione importante per risentire dopo due anni le note dell’organo storico, del quale sono in fase di esecuzione i lavori di restauro completo per ridare voce ad un prezioso Bossi-Vegezzi del 1889.