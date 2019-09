Il Phubbing, quando la smarthphone ci cattura

Dopo la pausa estiva, riprendono i miei articoli di interesse Psicologico della rubrica di Click sulla Psicologia . Per una buona ripresa, ho pensato di trattare un argomento sul quale ho riflettuto spesso quest'estate, il “phubbing”. Cosa sarà mai questo neologismo? Mi è capitato sempre più spesso di osservare al bar, a tavola, anche a una festa particolarmente divertente o a un pranzo di lavoro, una o più persone che interrompono lo svolgersi degli eventi gettando occhiate più o meno fugaci allo schermo del loro telefono cellulare. Ecco il “phubbing”, unione delle parole “phone” e “snubbing”, cioè mostrarsi irrispettosi, che si riferisce appunto all’atto di ignorare o trascurare il proprio interlocutore in un contesto sociale concentrandosi sul proprio smartphone. Il phubbing va a peggiorare in maniera significativa la comunicazione e la relazione tra persone, come una vera e propria forma di esclusione sociale, capace, quando lo si subisce, di minacciare alcuni bisogni umani fondamentali come l’appartenenza, l’autostima, il senso di realizzazione e il controllo.

Lo subite? Lo praticate? Immagino si possa dire, che siate sia “phubber” che “phubbeee”.

In un'interazione sociale, un “phubber” può essere definito come la persona che inizia ad interagire con il proprio dispositivo, mentre un “phubbee” è colui/colei che è destinatario del comportamento di phubbing. Questo mette in luce il problema crescente con i diversi tipi di tecnologia, incluso il delicato equilibrio di condivisione del tempo e dell'attenzione quando si affrontano due interazioni molto diverse nello stesso momento, con le persone e con lo smartphone. Vi è anche la prova di come esso sia socialmente dannoso, lasciando le persone meno soddisfatte delle loro interazioni faccia a faccia e generando sentimenti di risentimento e isolamento. E' proprio vero che ci vorrebbero delle regole di comportamento per utilizzare il telefonino e non solo per buona educazione, ma anche e soprattutto per non perdere di vista i valori reali della vita, quelli che non possono essere mediati dalla tecnologia e che hanno a che fare con il contatto umano, epidermico e sensoriale, che neppure il più evoluto dispositivo informatico potrà mai sostituire.

Molti studi hanno evidenziato quanto il telefonino possa essere causa di discordie relazionali con il proprio partner, nonché di stress e di scarso rendimento lavorativo. È stato evidenziato come molti soggetti dichiarino di aver “snobbato” (con lo smartphone) il proprio partner almeno una volta, che il “phubbing” potesse essere la fine della propria relazione, e che molte persone si sono sentite depresse almeno una volta, a causa del phubbing. Non essere considerati dalla persona che ci sta accanto potrebbe aumentare i livelli di depressione, rabbia e insoddisfazione interpersonale. Avere gli occhi puntati costantemente sul telefonino, a volte a fissare il nulla, non produrrebbe dei disagi solo a livello interpersonale, ma anche a livello individuale. Senza considerare che la natura always-on degli smartphone rende difficile staccare dal lavoro, costantemente connessi a mail e internet.

C'è qualcuno che Io porta addirittura “sotto le lenzuola” o lo tiene sul comodino durante la fase dell'addormentamento: anche questo comportamento è dannoso perchè la luce delle notifiche interferisce nel rilascio di melatonina, l’ormone che favorisce il sonno.

Con queste riflessioni non voglio sminuire l'importanza della tecnologia e delle connessioni social, ormai parte integrante e irrinunciabile della vita di ognuno di noi, ma vorrei farvi riflettere sul lato oscuro, sulla possibile dipendenza che si può venire a creare. Penso che una risorsa lo è fino a che la si tiene sotto controllo. Non bisogna dimenticarsi che alla base di ogni interazione c’è la comunicazione, quella verbale, semplice, capace di rendere una rigenerante chiacchierata un salva giornata.

Trascurare le persone con cui si passa del tempo per curare le condivisioni social, controllare le notifiche e scorrere le notizie di facebook e instagram, sembra essere diventata la regola. Per monitorare queste dipendenze sono state create delle app che monitorano il tempo e l'uso del cellulare e che, restituendo un feedback rendono la persona più consapevole del tempo trascorso on line. Utilissime, ma vi consiglio di controllare il vostro tempo cominciando a riordinare le nostre/vostre priorità per imparare ad autogestirci.

Dedichiamo del tempo alle persone che amiamo e alle amicizie. Senza distrazioni, senza interferenze, senza smartphone.

