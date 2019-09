E' morto a 91 anni Giuseppe Angeloni, protagonista della Resistenza

Se ne è andato un altro protagonista della guerra di Liberazione.

È morto a 91 anni Giuseppe Angeloni, nato a Carrara nel marzo 1928.

La famiglia si trasferisce a La Spezia. Ruggero, il primo di sette figli lavora nei cantieri navali. Nel 1942 Ruggero viene chiamato sotto le armi ed è artigliere alpino della Cuneense. Parte per la campagna di Russia, verrà fatto prigioniero e fortunatamente ritornerà nel 1946 a casa.

Nel 1943, sono gli anni di guerra, Giuseppe con la famiglia sfolla e si trasferisce a Mondovì.

La famiglia Angeloni è antifascista, il padre artigiano scultore in marmo.

Giuseppe nel 1944 sceglie di diventare Partigiano combattente nella formazione Garibaldi con il comandante Ghigliano. È tra i più giovani, si distingue per il suo coraggio e parteciperà alla Liberazione della città di Mondovì fino all' aprile del 1945. Una scelta scomoda di lotta contro l'occupante nazi-fascista.

Dopo il periodo trascorso nella Resistenza, Giuseppe, si trasferirà per motivi di lavoro a Torino dove lavorerà come cameriere. Sono anni di emigrazione forzata per gli italiani: andrà a lavorare in Arabia Saudita nel settore edile, sarà muratore e carpentiere.

Negli anni '80 al rientro in Italia, ritornerà a Torino dove aprirà una pizzeria insieme alla famiglia.

Lascia la moglie, quattro figli e i fratelli Francesco (già dirigente sindacale ), Andrea e Florio .

L'ultimo saluto sarà a Torino in data da stabilire.