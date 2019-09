Furto con scasso alla Thermoidraulica group di Saluzzo: i ladri fanno razzia nel magazzino di materiale idraulico (FOTO)

Furto con scasso al magazzino della Thermoidraulica group di Saluzzo, con sede in via Revello 27.

Nella serata di martedì, alle 21.59, ignoti (è ipotizzabile che non si tratti dell’azione di un singolo) hanno tagliato con l’ausilio di un flessibile (presumibilmente a batteria) la porta sul retro del magazzino dell’azienda leader nel settore del commercio di materiale idraulico.

Dopo aver ricavato un varco, i malviventi si sono intrufolati all’interno, facendo razzia del materiale posto sulle scaffalature, portando via prevalentemente elementi in rame e in ottone.

I ladri, poi, non hanno risparmiato nemmeno gli uffici, mettendoli completamente a soqquadro, compresa tutta la documentazione riposta nei faldoni e asportando il denaro contenuto nel registratore di cassa.

Sul fatto indagano i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo. Ancora da ultimare, inventario alla mano, la conta dei danni e del materiale sottratto.

La posizione del magazzino, alla periferia ovest della Città, ha probabilmente favorito l’azione indisturbata dei malviventi.