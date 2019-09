Saluzzo, a Villa Belvedere si apre “la via della bellezza “ tra scienza, filosofia, storia, arte, musica, cosmetica

In foto: l'immagine dell'evento, Villa Belvedere Radicati. In basso a sinistra il musicista Daniel Chorzempa e il direttore artistico del programma Ivano Scavino

Piero Ferrucci, filosofo, psicologo, autore del libro” La bellezza e l’anima” (Mondadori, collana Oscar) il cui sottotitolo “Come l'esperienza del bello cambia la nostra vita” dà il sottotitolo all’evento multidisciplinare saluzzese, apre domani venerdì 20 settembre alle 16, a Villa Radicati Belvedere, la tre giorni “Via Pulchritudinis” enucleata intorno al concetto di bellezza e declinata in numerose espressioni.

Per il secondo anno, l’ Accademia Filarmonica di Saluzzo, presieduta da Ivano Scavino, propone per la XII edizione dell’Autunno Musicale il format di un “esperimento culturale” fatto di appuntamenti e incontri, che si è guadagnato il consenso del pubblico lo scorso anno, con la riflessione “diffusa” sul concetto del Tempo, intrecciata alla musica.

"La musica sarà ancora trasversale, legherà e accomunerà le varie discipline anche quest’anno nello sviluppo del concetto di Bellezza, concetto-qualità, vitale per l’esperienza umana e la sua evoluzione - sottolinea il direttore artistico Scavino.

Personaggi di altissimo livello sono attesi per il confronto che si svolgerà da domani a domenica 21 settembre intorno al significato del bello per i sensi e per l’anima, sulla connessione di bello e buono, sull’estetica, cosmetica ed etica, sulla testimonianza e memoria della bellezza attraverso l’arte e la musica, fino all’astronomia e alla matematica.

12 appuntamenti con altrettanti studiosi di fama. Tra le partecipazioni quella di un marchio leggendario della cosmetica internazionale: Sisley Paris Cosmetics e un musicista superlativo, tra i più grandi al mondo: Daniel Chorzempa.

L’iniziativa ha il sostegno di Fondazione CR – Saluzzo, Fondazione CRTorino, Sedamyl S.p.a. in collaborazione con Associazione Arte Terra e Cielo con il patrocinio del Comune di Saluzzo e Terres Monviso.

I posti per partecipare al convegno e assistere ai concerti sono limitati. E’ consigliata la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Saluzzo: piazza Risorgimento, 1 – 12037 Saluzzo (CN) Tel. 0175 46710.

Programma

Venerdì 20 settembre – Villa Radicati

ore 16 saluto ai partecipanti e introduzione

ore 16,30 Piero Ferrucci: Indagine sulla bellezza

ore 17,15 Katia Cagnola- Sisley Paris Cosmetics: storia di un brand leggendario

ore 18 Fernanda Giulini: Alla ricerca dei suoni perduti Arte e Musica negli strumenti della collezione di Fernanda Giulini con l’intervento di Daniel Chorzempa, fortepiano Stein 1788 - copia Sietse Kok musica di W.A. Mozart

Sabato 21 settembre - ore 14,00 - 22,00 Villa Radicati Saluzzo

ore 15 Marco Trivellato: Cinema, protesi del desiderio.

ore 15,45 Giovanni Montà: La Chirurgia estetica: nuove frontiere al servizio della Bellezza

ore 17,00 Silvio Mercadante “Del bello matematico”- La strana vicenda della meno riconosciuta delle arti

ore 17,45 Andrea Chiavassa, Matteo Brogi: Venere, pianeta della bellezza e luogo infernale, visto dagli altri pianeti extrasolari. A seguire e in serata dopo il concerto osservazioni astronomiche a cura di Renzo Lanfranco, astrofilo

h 21,00 concerto : W.A.Mozart (1756-1791) 4 Quartetti con flauto, Ubaldo Rosso flauto, Carlo De Martini violino, Alberta Stefani viola, Enrico Contini violoncello. Introduzione a cura di Attilio Piovano.

Domenica 22 settembre ore 14,30 - 18,30 Villa Radicati Saluzzo

ore 15. Carla Bianco: Che fine hanno fatto le “belle arti”? Alcuni spunti di riflessione sul rapporto tra arte e bellezza attraverso i secoli.

ore 15,45 Cetta Berardo: Letteratura: incontri di Bellezza

ore 16.30 Giuseppe Colonna: C’è spazio per una Estetica Medievale? La storia di una disciplina prima della sua invenzione

ore 17,15 Anne Gaelle Cuif conferenza – concerto- Beata Iatrikè: la Bellezza come medicina dell’Anima da Platone a Dante. ‘Data mi fu soave medicina’: Musiche per l’Anima – Arpe antiche e voce