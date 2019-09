Cura dei denti: ecco come risparmiare e migliorare il tuo sorriso

Prendersi cura dei denti è importante anche se spesso, per svariati motivi, si rinuncia a curarli a dovere con conseguenze poco piacevoli per la salute. Oltre agli effetti negativi estetici ed al dolore proverbiale, una scarsa cura della bocca e dei denti porta a sviluppare patologie, di varia entità, che compromettono e peggiorano la qualità della vita. È chiaro che oltre al timore del dentista uno degli aspetti più rilevanti è il costo delle prestazioni che spesso spingono i più a rinunciarci o a optare per soluzioni economiche e poco praticabili. Che i costi per la cura dei denti siano onerosi non vi è dubbio ma negli ultimi anni sono apparse numerose soluzioni che aiutano ad accedere a prestazioni dentistiche di ottima qualità ad un prezzo contenuto. Una di queste soluzioni è offerta dai numerosi dentisti in Croazia che propongono un servizio professionale e qualificato ad un costo contenuto. Recarsi in Croazia per la cura dei denti è ormai una prassi consolidata e che ha riscosso gradimento tra i clienti italiani tanto da far nascere un fenomeno vero e proprio: il turismo dentale.



Consigli per il risparmio



Se si vuole contenere i costi del dentista è necessario innanzitutto sviluppare l’abitudine di operare una sana e buona igiene orale. La prevenzione è la migliore cura per i nostri denti e preservarli è il principale obiettivo. Fumo, caffè, bevande, cibi acidi e forti escursioni termiche sono dei nemici temibili per i denti e sono proprio questi fattori a comprometterne lo stato di salute, favorendo carie o problemi gengivali. Oltre a spazzolare i denti dopo i pasti, bisognerebbe avere la buona abitudine di utilizzare il filo interdentale per far sì che il cibo non abbia il tempo di intaccare la superfice del dente esponendolo a problemi più seri. Alternando l’igiene quotidiana ai controlli periodici dal dentista, si può abbattere la spesa per i propri denti in modo considerevole, con la possibilità di intervenire su carie o altri problemi prima che degenerino in situazioni che richiedono più visite dal dentista e più soldi per portare a termine tutto il trattamento. In ultima analisi, c’è da tenere in considerazione la possibilità di utilizzare un bite dentale durante le ore notturne per evitare, durante il sonno, di danneggiare i propri denti.

Cure all’estero



Se la prevenzione non è bastata o se si è già in una situazione che richiede un intervento deciso ed oneroso, la soluzione potrebbe arrivare dagli studi dentistici della vicina Croazia. La professionalità, oltre che ai costi contenuti, ha portato tanti italiani oltre confine; una tendenza che ormai ha preso piede e che sempre più connazionali prendono in considerazione. I costi sono decisamente più bassi che in Italia a fronte di prestazioni di altissimo livello e personale qualificato e pronto a supportare gli italiani in tutte le fasi del trattamento. Solitamente questi centri sono in grado di offrire preventivi gratuiti online, una prima visita gratuita in Italia, sconti per le famiglie e le comitive ed offerte e convenzioni per favorire più possibile i clienti che arrivano dal nostro paese; un modo nuovo, dunque, di gestire e rispondere alle esigenze dei clienti. Negli anni si sono sviluppate anche numerose agenzie che mettono a disposizione i propri servizi per aiutare gli italiani a trovare e raggiungere il suo nuovo dentista di fiducia. La Croazia, inoltre, grazie al basso costo della vita ed al turismo sempre più crescente, offre ai visitatori strutture ricettizie a costi ragionevoli così come convenienti sono le linee dei trasporti per raggiungerla.