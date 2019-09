Samya Formazione nasce con lo scopo di promuovere e divulgare le Culture di benessere, formando professionisti per sostenere le sempre più specifiche richieste di ristabilire l'equilibrio psicofisico, migliorare la qualità della vita e le condizioni di benessere. Samya Formazione ha organizzato per questa sera alle ore 18.30 a Beinette, la Conferenza “Introduzione allo ZEN” con il monaco Lucio Yushin Morra.

Lo Zen nasce dall’esperienza del Buddha Shakyamuni che, più di 2500 anni fa, ha realizzato il completo Risveglio praticando la consapevolezza (impegno, vigilanza e concentrazione) seduto nella postura di zazen. Zen è un termine giapponese derivato dal cinese ch’an e dal sanscrito dhyana, “meditazione” (zazen vuol dire letteralmente “meditazione seduta”).

La Meditazione, la Moralità e la Saggezza sono le pratiche indicate dal Buddha ai suoi discepoli come la Via per estinguere le cause della sofferenza.

Lo Zen è l’essenza di questo insegnamento, e zazen è il cuore dello Zen. Alle ore 20.45 Proiezione film Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera di Kim Ki Duk.

Il film è ambientato in un eremo buddista al centro di un lago in una foresta incontaminata e racconta la vita di un monaco buddista attraverso le stagioni della sua vita.

La serata è ad ingresso libero e gratuito Sul sito www.samyabenessere.it si possono trovare tutte le proposte, per informazioni telefonare al 0171 385188