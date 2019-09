Rulli in gomma: sempre più diffusi tra le industrie

Il rullo in gomma rappresenta uno degli strumenti che ha trovato maggiore utilizzo nel settore industriale affermandosi sempre più con il miglioramento della qualità, della resistenza e della funzionalità di tali strumenti. La sua diffusione è giustificata dalla versatilità di questo strumento che trova applicazione in moltissimi settori e che poggia sulla gomma il suo principale punto di forza. La gomma presenta caratteristiche di elasticità tali da permettere determinati utilizzi, così come ha la capacità di ritornare nella condizione iniziale quando la forza applicata sul rullo viene meno. Queste peculiari caratteristiche hanno permesso all’industria di fare notevoli passi in avanti nell’innovazione e nella produttività, ed i vantaggi della gomma sono ben evidenti in tutte le sue applicazioni come guarnizioni, tappeti antiscivolo, nastri trasportatori, pneumatici, galleggianti, assorbi-urti ecc.



Caratteristiche principali



I rulli in gomma , come detto, trovano un consistente utilizzo nel settore industriale e la gomma grazie alla sua versatilità è capace di essere utilizzata come rivestimento di rulli di diverse dimensioni e forme. Per quanto riguarda le sue caratteristiche principali, un buon rullo in gomma deve essere costruito per resistere alle possibili temperature elevate, ai solventi chimici ed alle sollecitazioni e alle abrasioni che possono verificarsi durante l’utilizzo. A tal proposito i costruttori di rulli hanno realizzato tipologie di prodotti differenti per rispondere alle singole esigenze del mondo dell’industria proponendo, ad esempio, mescole più dure o morbide, rigature e superfici con diverse finiture o una specifica resistenza a determinati agenti chimici. Un aspetto fondamentale è rappresentato dalla qualità costruttiva del supporto metallico, o di altro materiale, del rullo e di tutti i sui componenti sia mobili che fissi; è grazie alla perfetta armonia di tutti i componenti che si ottiene un prodotto efficiente e duraturo nel tempo. La longevità, difatti, è da considerarsi come una delle caratteristiche più importanti capace di assicurare al nostro lavoro la continuità produttiva.



Settori di utilizzo



Nonostante la semplicità, il rullo in gomma è riuscito ad evolversi ed adattarsi alle diverse necessità del campo industriale trovando applicazione in nuovi settori. Nel settore tipografico, ad esempio, i rulli rappresentano un importante meccanismo all’interno del processo produttivo. Sono in gomma i rulli macinatori che consentono la macinazione dell’inchiostro; i rulli inchiostratori che portano l’inchiostro alla lastra; i rulli bagnatori che hanno la funzione di bagnare la lastra ed i cilindri porta caucciù che hanno il difficile ruolo di trasferire l’immagine dalla lastra al foglio di carta e diminuiscono l’usura della lastra stessa. In questo campo, ovviamente, non bisogna dimenticare i cilindri di controcompressione, i rulli per le lastre fotografiche, i rulli per verniciatrici e quelli utilizzati per plastificazione, piegamento o legatoria. Importante è anche l’utilizzo nel mondo della pelletteria e del calzaturiero dove i rulli sono indispensabili per incollare, pressare o dividere i fogli di pelle oppure altri utilizzi per le finiture e l’imballaggio. Nel campo della movimentazione dei materiali i rulli in gomma sono impiegati per il movimento dei nastri trasportatori, nella frantumazione ed il vaglio, negli impianti di lavaggio e riciclaggio oltre che in impieghi ad alto carico ed abrasione nei carriponte e nei robot di saldatura. Nel settore alimentare, invece, troviamo rulli con mescole specifiche in grado di garantire la sicurezza degli alimenti e che solitamente è attestata da specifica certificazione. Infine, oltre ai settori industriali che abbiamo elencato, i rulli in gomma trovano applicazione anche nel settore agricolo, con specifiche tecniche che permettono alla gomma di resistere alle abrasioni e agli agenti atmosferici, e nel settore del legno dove i rulli riescono a sostituire l’uomo nelle fasi di lavorazione senza danneggiare il legno stesso.