A Bra spettacolo di teatro danza per ricordare Alda Merini

E’ in programma per venerdì 27 settembre 2019, alle 21 in piazza Caduti per la Libertà, la rappresentazione dello spettacolo di teatro danza “Scrivi… omaggio ad Alda Merini”.

Lo spettacolo, portato in scena dall’associazione “Arte Danza” di Donatella Poggio con il patrocinio del Comune di Bra e la partecipazione dell’associazione Artemidi, vuole ricordare la figura della grande poetessa italiana, di cui quest’anno ricorre il decennale della morte.

Alda Merini è nota al grande pubblico per aver raccontato nei suoi testi intensi e drammatici le sconvolgenti esperienze vissute in manicomio. Musiche di Nuti, Gaber, Maneskin, De André, Zaz, Berté; Tiromancino, Marilin Manson, The Doors. Regia e coreografie di Donatella Poggio. Ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it