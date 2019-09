A Cuneo torna la Giornata perAmore, perABIO: in piazza per i diritti dei bambini in ospedale

Sabato 28 settembre i volontari ABIO porteranno in 150 piazze in tutta Italia proprio lo stesso sorriso che ogni giorno - da oltre quarant’anni - regalano ai bambini, agli adolescenti in ospedale e alle loro famiglie.

Tutti potranno sostenere ABIO e ricevere il simbolo della Giornata, un cestino di ottime pere.

A Cuneo – in corso Dante angolo Corso Nizza lato destro - sarà possibile incontrare i volontari di ABIO CUNEO.

Grazie a questo straordinario contributo, le Associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

Per l’intera Giornata ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e all’#orgoglioABIO. Da quindici anni la Giornata Nazionale ABIO è una straordinaria occasione per raccontare la nostra storia a misura di bambino: una storia fatta da 5.000 volontari che in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia sono al fianco dei bambini, degli adolescenti in ospedale e delle loro famiglie.

Per informazioni sulla Giornata perAmore, perABIO: www.abio.org.

L’iniziativa ha ottenuto inoltre il Patrocinio della Regione Piemonte.

ABIO Cuneo è nata nel 1998 e presta il suo servizio presso il reparto di pediatria dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, con tre turni giornalieri, conta circa 60 risorse tra volontari e soci. L’associazione è affiancata a Fondazione ABIO Milano, fondata inizialmente come associazione nel 1978 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. I volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con medici e operatori sanitari, bambini e famiglie che entrano in contatto con la struttura ospedaliera.

Fondazione ABIO Italia ONLUS coordina e promuove l’attività delle oltre 60 Associazioni ABIO che con i loro 5.000 volontari, in tutta Italia, offrono un valido e costante supporto ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.

Riferimenti: ABIO CUNEO OdV – sede: Via Carlo Emanuele III n.34 – 12100 CUNEO Tel. 320-3762241 email: abio.cuneo@gmail.com facebook: abio cuneo