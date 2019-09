A Sommariva Perno si inaugura l'installazione di Margherita Caliendo

Domani, venerdì 20 settembre, alle ore 18, nella chiesa di San Bernardino di Sommariva Perno sarà inaugurata l’installazione interattiva "Metamorphoseon" di Margherita Caliendo, poliedrica artista sommarivese.

Al centro della proposta artistica della Caliendo c’è l’osservazione della vita di un bosco, base di una riflessione che invita lo spettatore ad andare oltre l’immagine per predisporsi a un viaggio introspettivo. Momento poetico e di scoperta, l’opera si sviluppa attorno al tema del Tempo dove tutto cambia e si trasforma, ma le tracce lasciate rimangono. Qui si infrange il confine che separa il pubblico dall’opera e si sviluppa un dialogo, senza soluzione di continuità, durante i diversi luoghi coinvolti nel progetto. Nell’installazione si svelano le combinazioni della Natura e degli ambienti indagati: fotografie e mappature, reali e immaginate, si fondono attraverso l’accostamento di elementi organici e artificiali quali rami, corteccia, pietre con terracotta, tele, fotografie. Opera “precaria”, in cui la caratteristica del non essere definita è testimonianza dell’inafferrabilità dell’ambiente e della difficoltà di restituirne appieno la complessità, non solo fisica, ma soprattutto emotiva.

L’installazione prevede, oltre alla presenza di dieci grandi tele dell’artista e di un tappeto con elementi naturali, vero elemento di interazione con il pubblico, la presenza di pannelli espositivi centrali con fotografie di Andrea Caliendo, Daniela Ceppa e Sabrina Scanu che interpretano in modo personalissimo e a volte fantastico il tema legato al territorio boschivo. Nelle sedici cornici laterali è esposto il materiale fotografico raccolto nella prima mostra per il Museo di Storia Naturale Craveri di Bra, mentre nelle scatole trasparenti è presente il materiale lasciato dai precedenti fruitori. La fruizione dell’installazione è ovviamente gratuita e sarà aperta sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 allle 19.