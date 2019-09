All’Outdoor Fest di San Michele Mondovì arriva il film “Finale 68”

Venerdì 20 settembre alle ore 21 presso il salone polifunzionale di San Michele Mondovì in seno all’Outdoor Fest 2019, il CAI di Mondovì propone la pellicola “Finale 68” di Gabriele Canu.

Un viaggio selvatico alla ricerca di memorie e scoperte sulle tracce dei pionieri che per primi diedero inizio alla storia arrampicatoria di Finale Ligure, divenuto negli anni un vero e proprio paradiso per gli amanti dell’outdoor e dell’arrampicata sportiva in particolare.

Una pellicola presentata in anteprima mondiale al Trento Film Festival del 2018, che il CAI di Mondovì porta a San Michele nell’ottica di un’anticipazione del Mondovì Mountain Film 2019, che si svolgerà nel capoluogo monregalese dal 7 al 21 novembre prossimi.

Una serata all’insegna dello sport e della frequentazione coscienziosa della montagna, insomma, come da scopi statutari del CAI. Ingresso libero.

Per informazioni: comunicazione.mondovi@cai.it.