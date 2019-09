Per il maltempo annullata la passeggiata con Valla e Martino a Frassino

A causa delle brutte previsioni meteorologiche previste per il fine settimana la Fondazione Mirafiore ha deciso, a malincuore, di annullare nuovamente l'appuntamento in programma per domenica 22 settembre a Frassino, in Val Varaita. In accordo con Fredo Valla e Barbara Martino si cercherà di recuperare la Passeggiata nella prossima stagione.

La Fondazione Mirafiore dà appuntamento a giovedì 31 ottobre, alle ore 18.30, per la presentazione della nuova edizione del Laboratorio di Resistenza permanente. Gli eventi della stagione 2019-20 saranno disponibili, in anteprima, sul sito della Fondazione subito dopo la presentazione.

Per la sera di Halloween ci sarà invece un po' di magia... Sarà questa l'occasione per ospitare il Mago Sales che terrà una lezione dal titolo: "Il rischio di essere felici".

Per partecipare alla serata del 31 ottobre è sufficiente prenotarsi tramite il sito. L'ingresso è, come sempre, gratuito.