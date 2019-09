Due giorni a Cherasco con il “PleinAir”, il raduno dei camperisti

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 Cherasco, da anni Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, torna ad ospitare la Festa Nazionale del “PleinAir”, l'incontro annuale dedicato ai camperisti. Alle 11 di sabato i partecipanti saranno accolti in Municipio, nella sala del Consiglio comunale, per i saluti da parte delle autorità cittadine.

Seguirà un aperitivo di benvenuto curato da “Gusta Cherasco” con le eccellenze del territorio. Alle 15 il ritrovo è davanti al Municipio per una visita al centro storico con accompagnamento di assistenti turistici. La due giorni è anche occasione per partecipare a “Noi le chiamiamo chiocciole”, il Festival della chiocciola in cucina che si svolge in piazza degli Alpini.

Nella chiesa di San Gregorio è visitabile, ad ingresso libero, la mostra “Venti contrapposti” di Serena Racca. "È sempre con grande orgoglio che accogliamo questo appuntamento, – commenta il sindaco Carlo Davico – un'occasione per far conoscere la nostra città al popolo dei camperisti e far loro degustare le nostre eccellenze enogastronomiche. Il turismo è uno dei settori economici più importanti della nostra città e il nostro impegno è volto all'accoglienza e all'offerta non solo di visite a monumenti e palazzi storici, ma anche di manifestazioni che possano incontrare il gusto di tutti. Cherasco da anni è Bandiera Arancione, un riconoscimento importante che premia l'impegno dell'Amministrazione nel settore dell'offerta turistica".