Disagi per lavori di asfaltatura sulla provinciale 30 nel centro di Racconigi

Dalle 7,30 del mattino di martedì 25 settembre e fino al termine del cantiere possibili disagi a Racconigi per l’ultimazione dei lavori di fresatura e bitumatura ancora necessari lungo la strada provinciale 30, a partire dal ponte sul Maira fino alla rotatoria denominata sp 30 e dalla rotatoria stessa fino all’incrocio tra via Regina Margherita con via XX Settembre.

Il traffico sarà regolato a senso unico lungo via Regina Margherita in direzione dal Castello a Ponte Maira e sarà consentita alle strade laterali solo la svolta nella stessa direzione.

Anche sul ponte Maira verrà istituito il senso unico in uscita da Racconigi, pertanto i veicoli provenienti da Nord lungo la provinciale 30 verranno deviati sulla provinciale 146. I lavori potranno comportare brevi periodi di chiusura totale, nell’ordine di 20 minuti circa, che saranno gestiti da movieri mediante segnalazioni temporanee per permettere le necessarie lavorazioni in condizioni di sicurezza sia per le maestranze che per gli utenti stradali.